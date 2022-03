Foot - Équipe de France

Équipe de France : Varane évoque les débuts de Clauss chez les Bleus !

Publié le 28 mars 2022 à 21h34 par La rédaction

Alors que Jonathan Clauss fait ses débuts chez les Bleus, Raphaël Varane s’est prononcé sur l’adaptation du défenseur du RC Lens dans le groupe.