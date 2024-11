Équipe de France : «Une princesse», il lâche une bombe sur Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Non convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement international de l’équipe de France, Kylian Mbappé, ou du moins son rapport vis-à-vis des Bleus, commence sérieusement à soulever des interrogations. Selon le vidéaste Romain Molina, certains joueurs auraient même demandé au capitaine d’arrêter de se plaindre à tout-va. Explications.

L’équipe de France et Kylian Mbappé dans la tourmente. Ce jeudi, Didier Deschamps a créé la surprise en ne convoquant pas son capitaine pour la prochaine trêve internationale. Déjà absent lors de la précédente, l’attaquant du Real Madrid sème le doute quant à sa relation avec le groupe français, dont il est depuis mars 2023, le leader.

Mbappé ne veut plus revenir en sélection ?

Si Didier Deschamps a souhaité dissiper le moindre doute au moment de l’annonce de sa liste, en affirmant qu’il s’agissait d’un choix personnel, et que le numéro 10 souhaitait quant à lui venir avec les Bleus, l’histoire serait un peu plus complexe. Selon le journaliste et vidéaste Romain Molina, Kylian Mbappé ne souhaite plus revenir en équipe de France ! Ce dernier a également affirmé qu’entre Mbappé et certains joueurs, le courant ne passait plus.

« Au bout d’un moment, arrête de faire ta princesse ! »

Romain Molina a notamment révélé que certains joueurs se plaignaient directement de l’attitude du capitaine français : « Je vais citer ce qu'on m'a dit dans le groupe Bleus : ‘Au bout d’un moment, arrête de faire ta princesse ! Il y a toujours un truc, au bout d’un moment il faut assumer !’ », a confié ce dernier sur YouTube.