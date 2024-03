Une équipe XXL promise à Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Si cet été va être animé par l’Euro du 14 juin au 14 juillet prochain, les Jeux olympiques auront lieu dans la foulée. Sauf énorme surprise, Kylian Mbappé, qui va quitter le PSG en fin de saison, devrait prendre part aux deux compétitions. Le numéro 7 devrait ainsi évoluer sous les ordres de Thierry Henry aux JO, qui pourrait aligner une grosse équipe.

L’été s’annonce haletant pour Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans a entériné son départ du PSG au cours du mois de février dernier, et devrait très probablement s’engager en faveur du Real Madrid. Mais au-delà de ce choix de carrière, le numéro 7 pourrait prendre part à deux compétitions majeures avec l’équipe de France, avec l’Euro à partir du 14 juin prochain, puis avec les Jeux olympiques fin juillet.

Thierry Henry souhaite convoquer Mbappé, Griezmann et Giroud pour les JO

Menée par le sélectionneur des Espoirs Thierry Henry, l’équipe de France olympique pourra compter sur la présence de trois joueurs de plus de 23 ans en son sein. Selon les dernières indiscrétions du Parisien , l’ancien attaquant d’Arsenal prévoirait d’appeler Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann et Olivier Giroud aux prochains JO. Mbappé de son côté, avait évoqué pour GQ son envie de représenter la France dans cette compétition : « Si on me laisse les faire, j’irai avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté » .

Des cracks de Deschamps avec Mbappé aux JO ?