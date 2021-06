Équipe de France

Équipe de France : Une course de karting ? Benzema répond à Giroud !

Publié le 13 juin 2021 à 15h28 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2021 à 15h29

Après l'annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France, les regards étaient rivés la relation qu'il allait entretenir avec Olivier Giroud. Et le premier a répondu à une invitation du second.