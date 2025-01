Équipe de France : Un coup de tonnerre signé Zidane ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane sur le banc de touche de l’équipe de France en 2026, 20 ans après ses adieux à la sélection tricolore en tant que joueur ? Le champion du monde 98 est pressenti pour reprendre le flambeau des Bleus après le départ de Didier Deschamps. Et si cette nomination ne se concrétisait pas, le président de la Fédération française de football qu’est Philippe Diallo devrait rendre des comptes selon Bertrand Latour.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ». Mercredi, Didier Deschamps annonçait la fin d’une ère… mais pas avant l’heure. Certes, le sélectionneur de l’équipe de France a fait part de sa décision de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat, mais ira bien au bout de son engagement actuel envers la Fédération française de football courant jusqu’à l’été 2026.

«Si Philippe Diallo ne réussit pas à mettre Zidane sur le banc de l’équipe de France, il sera grand temps pour lui de démissionner»

Après la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord, Didier Deschamps laissera donc la position de sélectionneur vacante pour la première fois en 14 ans. Qui pourrait en hériter ? Zinedine Zidane selon Bertrand Latour et personne d’autre, même pas Thierry Henry médaillé d’argent avec l’équipe de France olympique aux JO de Paris 2024. Et la position de président de la Fédération française de football est en jeu pour Philippe Diallo.

« Zidane ou Henry ? Ça doit être Zinedine Zidane. Depuis qu’il est parti du Real Madrid, il a refusé toutes les offres qui étaient les siennes. Si Philippe Diallo ne réussit pas à mettre Zidane sur le banc de l’équipe de France, je pense qu’il sera grand temps pour lui de démissionner, je n’arrive pas à l’imaginer ».

«Il n’a pas de club, il a attendu tout le monde et Deschamps n’est plus là»

Sur les antennes de Canal+, le journaliste de la chaîne a d’ailleurs fait part de l’attente nationale au sujet de la nomination de Zinedine Zidane. Il ne pourrait en être autrement. « Tout le monde attend Zidane. Si ce n’est pas Zidane en 2026, ce ne sera jamais lui. Il n’a pas de club, il a attendu tout le monde et Deschamps n’est plus là. (…) Il n’y a pas photo. Entre le CV de Thierry Henry qui s’est foiré à peu près partout où il a été en club et celui de Zidane qui a juste gagné 3 Ligues des champions de suite avec le Real Madrid, il n’y a juste pas photo. Si Zidane a envie, ce sera Zidane ».