Equipe de France : Un choix historique plutôt que Zidane ? «Ça me parait complètement impossible»

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. La question est de savoir qui le remplacera à la tête des Bleus. Alors que tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, rien n’est encore officiel. De quoi laisser la porte ouverte à d’autres possibilités. Y compris un choix qui serait historique ?

D’ici quelques mois, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps s’en ira après la Coupe du monde 2026. Pour laisser sa place à qui ? Quand il s’agit d’évoquer sa succession, tout le monde pense à un nom, celui de Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid apparait comme le candidat le plus logique pour reprendre l’équipe de France, mais tant que rien ne sera officiel, tout peut encore se passer.

« Je ne vois pas forcément de valorisation à basculer chez les garçons » Outre Zinedine Zidane, d’autres noms ont circulé pour entraîner l'équipe de France. Et si les Bleus étaient notamment confiés à une femme, Sonia Bompastor ? Alors que cela serait une première dans l’histoire, celle qui dirige aujourd’hui l’équipe féminine de Chelsea avait évoqué cette possibilité, répondant à So Foot en 2025 : « Je ne me suis jamais posé la question, mais ça me parait complètement impossible. Il y a tellement d'être candidats qui sont plus crédibles que moi ! Bon, en y réfléchissant, si on publiait la fiche de poste, il y a forcément des cases que je cocherais. Mais de là à dire que c'est une volonté personnelle et que j'y pense tous les jours, on en est loin. Je coache déjà au plus haut niveau chez les filles et hormis d'un point de vue médiatique, je ne vois pas forcément de valorisation à basculer chez les garçons ».