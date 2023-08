Equipe de France : Thierry Henry est de retour, il lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Sans club depuis son départ de l’Impact Montréal en 2020, Thierry Henry va retrouver un banc de touche en tant que numéro un : l’équipe de France Espoirs. Le président de la Fédération française de football a souhaité avoir « une incarnation » avec Henry à seulement un an des Jeux Olympiques à Paris. Explications.

Thierry Henry est, depuis lundi soir, officiellement devenu le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Le second meilleur buteur de l’histoire des Bleus succède à Sylvain Ripoll avec un objectif simple à un an des Jeux Olympiques : rafler une médaille quelle qu’elle soit et « si possible de ramener la médaille du plus beau métal » comme Philippe Diallo l’a confié ce jeudi en marge d’une présentation d’un plan futsal au siège de la Fédération française de football.

«On avait besoin d’une incarnation»

Dans des propos relayés par Le Parisien, le président de la FFF a justifié son choix et celui du comité, de donner les clés du talentueux groupe des Espoirs à Thierry Henry. « On avait besoin d’une incarnation. Thierry Henry est l’incarnation parfaite de ce que nous cherchions dans la perspective d’un évènement qui n’arrive qu’une seule fois par siècle, les Jeux Olympiques à la maison ».

