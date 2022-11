Foot - Equipe de France

Equipe de France : Surprise de Deschamps, il soulève une invraisemblable polémique

Publié le 12 novembre 2022 à 19h30

Avec les blessures de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, des places se sont libérées en équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Cela a notamment profité à Jordan Veretout, qui a réalisé des belles prestations avec l’Olympique de Marseille mais se retrouve au centre d’un débat assez inattendu.

C’est une équipe de France très différente de celle de 2018, qui se présentera au Qatar pour défendre son titre. Aucune trace en effet du milieu de terrain titulaire formé par Paul Pogba et N’Golo Kanté, qui avait été si précieux pour Didier Deschamps. A leur place, c’est Aurélien Tchouméni et Adrien Rabiot qui pourraient former la nouvelle paire titulaire, même si d'autres solutions peuvent se présenter.

« Si vous m’aviez dit que je serais sélectionné pour la Coupe du monde il y a trois semaines-un mois, je vous aurais répondu non »

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato, Jordan Veretout pourrait également tenter sa chance lors des prochaines semaines. « Si vous m’aviez dit que je serais sélectionné pour la Coupe du monde il y a trois semaines-un mois, je vous aurais répondu non » a récemment confié à La Provence le milieu aux 5 sélections. « Je suis appelé en grande partie grâce à mes performances accomplies lors du dernier mois. Je suis très heureux et très content de faire partie de la liste ».

Un conflit d’intérêt autour de la présence de Veretout ?

Une belle histoire commune aux compétition internationales comme la Coupe du monde, mais qui pourrait être entachée par une petite polémique. Le Monde dénonce en effet un conflit d’intérêt pour la présence de Jordan Veretout dans la liste de Didier Deschamps. Le quotidien pointe notamment du doigt le lien entre le magasinier de l’équipe de France Bachir Néhar et Vadim Vasilyev, qui aurait joué les intermédiaires pour le transfert de Veretout à l’OM.

