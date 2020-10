Equipe de France : Retraite, Macron... Impliqué dans une folle rumeur, Pogba dénonce une fake news !

Foot - Equipe de France

Alors que les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mahomet ne cessent d'être commentés, une rumeur relayée en Angleterre assure que Paul Pogba songerait à se retirer de l'équipe de France suite aux propos du Président de la République. Mais le joueur de Manchester United dément vigoureusement.

La politique et le sport se rejoignent malheureusement assez souvent. Notamment le football. Et ce fut encore le cas ce lundi. Et cette fois-ci, ce sont les récentes déclarations d'Emmanuel Macron qui auraient pu créer un coup de tonnerre en équipe de France. En effet, les propos du Président de la République lors de l'hommage national rendu mercredi à Samuel Paty, professeur d'histoire assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, ont créé une vague de réactions dans les pays du Moyen-Orient, engendrant même une vague de boycott des produits français dans certains pays musulmans. La phrase d'Emmanuel Macron qui a déclenché cette polémique est celle qui affirme que la France « ne renoncerait pas aux caricatures, aux dessins ». Et d'après des rumeurs relayées par les médias anglais, cela aurait même poussé Paul Pogba à quitter l'équipe de France avec laquelle il a remporté le titre de Champion du monde en 2018.

Une rumeur d'abord relayée par le tabloïd anglais The Sun , qui reprend un portail égyptien intitulé 195Sports . Mais bien évidemment, à partir du moment où le média anglais a repris cette rumeur, tout s'est accéléré et Paul Pogba a reçu de nombreux messages d'insultes sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que le milieu de terrain de Manchester United a rapidement pris les devants pour mettre fin aux rumeurs et dénoncer des « fake news » dans sa story Instagram . Dans la foulée, son agent, le très influent Mino Raiola, qui est habituellement discret sur les réseaux sociaux, a également twitté afin de démentir cette rumeur : « À propos de Paul Pogba qui quitterait la sélection nationale : 100% #fakenews ainsi que tous les mots ou pensées qui lui sont attribués en rapport avec l'actualité française. Il est choquant de constater à quel point la presse agit parfois de manière irresponsable. Paul respecte l'actualité française et condamne toute forme de violence . » Voilà qui a le mérite d'être clair. Paul Pogba n'a donc aucune intention de quitter l'équipe de France suite aux propos d'Emmanuel Macron. Une excellente nouvelle pour les Bleus et Didier Deschamps qui pourront toujours compter sur le milieu de terrain de Manchester United.

About @paulpogba quitting the NT: 100% #fakenews as well as any words or thoughts attributed to him with regards to French current events. It’s shocking how the press sometimes acts irresponsibly. Paul respects and feels for French current events and condemns any form of violence pic.twitter.com/nggrnJXGI4