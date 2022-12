Équipe de France : Poutine lâche un vibrant hommage après la finale

Pierrick Levallet

Le scénario de la finale de la Coupe du monde entre l'Équipe de France et l'Argentine a été à couper le souffle. Les deux équipes ont tout donné, jusqu'à en découdre aux tirs au but. Finalement, c'est l'Albiceleste de Lionel Messi qui s'est imposée. Et après la rencontre, Vladimir Poutine a remercié les deux nations pour ce grand spectacle.

La finale de la Coupe du monde 2022 a eu droit à un scénario à couper le souffle. Menée 2-0, l’Équipe de France a poussé et a finalement emmené l’Argentine au-delà du temps réglementaire. L’ Albiceleste de Lionel Messi a ensuite repris l’avantage lors de la deuxième période de la prolongation avant que Kylian Mbappé n’égalise de nouveau pour en découdre aux tirs au but. Finalement, c’est l’Argentine qui s’est imposée et qui a décroché sa troisième étoile.

Équipe de France : Coup de sang de Giroud en plein match contre l'Argentine https://t.co/zgNaWVvnpH pic.twitter.com/pQv7kZwPtl — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

«Ils ont créé une véritable fête pour les supporters»

Face à ce tel spectacle, Vladimir Poutine a tenu à remercier les deux équipes. « Il faut remercier les deux équipes pour ce jeu brillant. Ils ont créé une véritable fête pour les supporters (...), en se battant avec dignité jusqu’à la dernière seconde » a confié le Président russe lors d'une conférence de presse à Minsk, dans des propos rapportés par Le Parisien .

Une finale bien plus disputée qu’en 2018