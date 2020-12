Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pogba, Griezmann… Deschamps envoie un message fort à ses cadres !

Publié le 15 décembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Depuis quelque temps, certains cadres de l’Équipe de France sont remis en question dans leurs clubs respectifs. C’est le cas de Paul Pogba, d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud notamment. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a apporté son soutien à ses protégés.

Après le Mondial 2018, le groupe des 23 joueurs de l’Équipe de France, alors sacrés champions du monde, sont passés par des stades différents dans leurs clubs respectifs. Entre ceux qui ont changé de clubs et qui ne parviennent pas à retrouver de leur superbe, à l’instar d’Antoine Griezmann, et ceux qui se sont enlisés dans une situation délicate avec leur équipe, à savoir Paul Pogba… Inutile de dire que les 23 champions du monde n’ont pas tous connu une période aussi faste les uns des autres. Les stars des Bleus sont depuis plusieurs mois, remis en question dans leurs clubs. Ayant choisi de quitter l’Atletico de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone en juillet 2019, Griezmann n’est jamais parvenu à s’imposer dans le onze de départ du FC Barcelone, semblant avoir du mal à s’intégrer à la philosophie du Barça . Paul Pogba, via son agent Mino Raiola, ne cesse de faire couler l’encre dans les journaux et de susciter de multiples critiques dans la presse. Pour la deuxième fois de sa carrière, Didier Deschamps a reçu la récompense du meilleur sélectionneur du monde. Une reconnaissance qui fait le bonheur du sélectionneur des Bleus qui a profité d’une interview avec Le Parisien pour voler à la rescousse de ses joueurs décriés avec leurs clubs.

La confiance de Deschamps en ses cadres est tout sauf ébranlée