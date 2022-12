Équipe de France : Nouvelles révélations sur le forfait de Benzema, son clan pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Alors que Karim Benzema n’a pas pris part à la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France, les raisons de son forfait continuent de faire débat. D’après Guy Stéphan, l’attaquant du Real Madrid n’aurait pas pu être apte pour participer au Mondial en raison d’une lésion à la cuisse. Des informations démenties par Karim Djaziri, ancien agent du Ballon d’Or 2022.

Le cas Karim Benzema continue de faire débat. Peu avant le début de la Coupe du monde 2022, l’attaquant du Real Madrid avait été contraint de déclarer forfait. Mais depuis plusieurs jours, les raisons de son départ font couler beaucoup d’encre. Guy Stéphan est sorti du silence à ce sujet, via un carnet de bord qu’il a tenu tout au long de la compétition et publié par Le Parisien .

Les vérités de Guy Stéphan sur Benzema

« Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif », a écrit l’adjoint de Didier Deschamps, avant d’ajouter : « C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent . »

Une semaine après son départ @Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive https://t.co/qxYp54nyIl — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 25, 2022

« Mais continuez à mentir la vérité arrive »