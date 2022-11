Equipe de France : Moqué par Didier Deschamps, il raconte

Thibault Morlain

Alors que cela fait aujourd’hui polémique, compte tenu d’un possible conflit d’intérêt, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Jordan Veretout pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France. Alors que le courant passe très bien entre les deux hommes, le joueur de l’OM a d’ailleurs livré une anecdote à propos du sélectionneur.

Lors du dernier marché des transferts, Jordan Veretout a fait son grand retour en Ligue 1. Passé par l’ASSE et surtout le FC Nantes, le milieu de terrain a été transféré à l’OM où il est aujourd’hui l’un des joueurs clés d’Igor Tudor. La parenthèse italienne est donc terminée pour Veretout, passé par la Fiorentina et l’AS Rome. Ce qui lui avait valu quelques moqueries de Didier Deschamps.

Équipe de France : Griezmann se lâche sur l'absence de Pogba https://t.co/1V9C0qn925 pic.twitter.com/S6qDlePklg — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Veretout s’entend bien avec Deschamps

Aujourd’hui au Qatar avec l’équipe de France, Jordan Veretout a ainsi été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. Et à propos du sélectionneur des Bleus, le joueur de l’OM a avoué pour La Provence : « Mes relations avec Deschamps ? Elles sont très bonnes ».

« Quand j’étais en Italie, il me chambrait gentiment »