Equipe de France : Messi blessé, l'Argentine est en panique avant la finale

Arthur Montagne

L'Argentine retient son souffle. A quelques jours de la finale de la Coupe du monde contre l'équipe de France, Lionel Messi a brillé par son absence à l'entraînement. Pour le moment, il est impossible de savoir si l'inquiétude est justifiée, mais les images de La Pulga se touchant la cuisse contre la Croatie entretiennent le flou.

L'image avait fait déjà fait trembler les Argentins. Avant le coup d'envoi de la seconde période de la demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie, Lionel Messi se touchait l'arrière de la cuisse. Et s'il a terminé le match avant de se montrer rassurant après le coup de sifflet final, l'inquiétude grandit pour l' Albiceleste .

Messi absent à l'entraînement

Et pour cause, comme le rapporte le média argentin Clarin , Lionel Messi était absent de l'entraînement collectif de l'Argentine ce jeudi. L'attaquant du PSG souffre d'une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche depuis la demi-finale. Et c'est toute l'Argentine qui tremble pour sa star.

L'Argentine retient son souffle