Equipe de France : Avant la finale, le verdict tombe pour Rabiot et Upamecano

Arthur Montagne

Amoindris par un syndrome grippal, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano étaient absents pour la demi-finale contre le Maroc mercredi soir. Finalement, Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté ont parfaitement répondu présents. Mais en vue de la finale, les nouvelles sont rassurantes sur l'état de forme des joueurs de la Juventus et du Bayern Munich.

Pas épargnée par les blessures ces dernières semaines, l'équipe de France était encore privée de deux titulaires contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. Malades, Dayot Upamecano est resté sur le banc tandis qu'Adrien Rabiot n'était même pas sur la feuille de match. Leurs remplaçants, Ibrahima Konaté et Adrien Rabiot, ont parfaitement tenu leur rang pour assurer la victoire (2-0). Mais en vue de la finale, Didier Deschamps annonce que les absents auront récupéré.

Equipe de France : Premier coup dur pour Deschamps avant la finale https://t.co/aJ8evujsi5 pic.twitter.com/YdzZV6qoOM — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Deschamps rassurant pour Rabiot et Upamecano

« Upamecano est malade depuis le match de samedi (...) Rabiot a malheureusement connu la même chose depuis mardi. Il allait mieux ce midi mais pas suffisamment pour être apte. Il est resté à l’hôtel, il n’était même pas sur la feuille de match. Est-ce qu’ils seront aptes dimanche ? Normalement oui. Upamecano oui. Rabiot, si tout va bien. Il reste encore quatre jours, il devrait être disponible », confiait le sélectionneur au micro de TF1 .

Leur retour se confirme