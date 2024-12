Équipe de France : Mbappé victime d’une injustice ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé (25 ans) a pris le relais d'Hugo Lloris en équipe de France suite à l'annonce de la retraite internationale de ce dernier. En mars 2023, le champion du monde devenait capitaine des Bleus. Un rôle bien différent de celui dont disposait Lloris à ses yeux au vu du traitement médiatique qui lui est réservé.

Pendant plus d'une décennie, Hugo Lloris a été le capitaine de l'équipe de France. Un patron du vestiaire calme et mesuré qui n'a jamais fait le show en conférence de presse ou de vagues. Du point de vue de Kylian Mbappé, malgré son statut de champion du monde et de taulier, Hugo Lloris n'a jamais reçu le traitement médiatique tel que le sien.

«J'ai l'impression qu'on me demande un autre métier quand c'est moi. J'étais là, je voyais bien»

Kylian Mbappé s'est confié à Clique X, en interview avec Mouloud Achour qui a été diffusée sur Canal+, et a dressé le constat suivant.

« Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. C'était un très bon capitaine, un bon gars. J'ai l'impression qu'on me demande un autre métier quand c'est moi. J'étais là, je voyais bien ».

«Ça me changerait pas ma vie»

Kylian Mbappé a par ailleurs révélé la discussion qu'il a partagé avec Didier Deschamps à l'approche du rassemblement de mars 2023 au cours duquel il a été officiellement nommé capitaine des Bleus à Mouloud Achour. Le brassard, s'il ne l'avait pas eu, cela n'aurait clairement pas été un drame. « Il m'a dit: ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France? Ça me changerait pas ma vie. Ce serait un honneur. Tu me le donnes, je suis super heureux, tu ne me le donnes pas, tu ne me le donnes pas. J'aurais rien retourné s'il ne me l'avait donné ».