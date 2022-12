Équipe de France : Mbappé roué de coups, un entraîneur le réclame en Argentine

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’équipe de France et l’Argentine s’affronteront dimanche en finale de la Coupe du Monde au Qatar pour remporter le titre suprême, la tension monte à l’approche du choc. Et un entraîneur de première division en Argentin a formulé une demande pour le moins spéciale à certains joueurs de l’Albiceleste au sujet de Kylian Mbappé.

Actuel meilleur buteur de l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022, et co-meilleur buteur de la compétition avec Lionel Messi (5 buts), Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant dimanche pour la grande finale face à l’Argentine. Un choc au sommet qui réserve son lot d’adrénaline, et les hommes de Didier Deschamps peuvent déjà s’attendre à un combat physique comme ce fut le cas en 2018.

Paredes, Otamendi… les soldats de l’Albiceleste

En effet, l’Argentine dispose dans ses rangs de joueurs considérés comme étant particulièrement rugueux, et c’est notamment le cas de Nicolas Otamendi ou encore Leandro Paredes. D’ailleurs, l’ancien milieu de terrain du PSG avait mis les feu aux poudres lors de son entrée en jeu contre les Pays-Bas, en quart de finale, et il a reçu un message pour le moins tendancieux…

Cuti ,Ota ,Paredes ,a Mbappé tenemos que hacerle pata-muslo y cuando se pueda muslo-pechuga !!!!!! — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) December 14, 2022

« Mbappé, il faut lui faire jambe-cuisse et cuisse-poitrine…»