Équipe de France : Mbappé réclame une révolution, il reçoit une réponse inattendue

Publié le 16 octobre 2022 à 23h00

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé remet en cause certains sponsors de l’Équipe de France. L’attaquant du PSG est notamment contre l’idée que son image soit associée aux sites de paris sportifs. Le patron de Betclic, partenaire de la sélection tricolore, a alors tenu à lui répondre pour essayer de le faire changer d’avis.

Cette saison, Kylian Mbappé enchaîne les polémiques avec le PSG. Mais l’attaquant de 23 ans est également impliqué dans certains dossiers brûlants en équipe de France. Récemment, la star parisienne avait relancé le débat sur les sponsors des Bleus et avait remis en cause sa présence à une séance photo pour les partenaires de la sélection. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé avait même répondu à Winamax, en dévoilant « le danger des paris en ligne » après un tweet sur son père. Après un bras de fer long de plusieurs mois, la star du PSG a finalement obtenu gain de cause.

«Nous sommes un partenaire responsable»

Nicolas Béraud, patron de Betclic (partenaire de l’Équipe de France), s’est alors exprimé sur Kylian Mbappé dans un entretien pour Le Parisien : « Les opérations marketing refusées par Kylian Mbappé ne concernaient pas Betclic. Nous sommes partenaires de l’équipe de France, c’est un important investissement sur cinq ans. Maintenant, on va voir comment les accords entre les joueurs et la fédération évoluent, et on se positionnera en fonction. Notre partenariat nous permet d’utiliser collectivement l’image des Bleus. S’il évolue, on devra en discuter. »

«Betclic a des valeurs fortes, comme le respect et la passion du sport»

Nicolas Béraud a également affirmé que si Kylian Mbappé refusait d’apparaître dans les publicités de Betclic, l’accord avec l’Équipe de France devra être revu : « Que faire si Mbappé refuse d’apparaître dans nos publicités ? Dans ce cas, ça ne serait plus le partenariat que nous avons signé avec la fédération. Mais il n’y a aucune raison d’en arriver là. Nous sommes un partenaire responsable, pas que de la FFF, mais de l’ensemble du sport français. »

«On peut proposer du pari en étant responsable»