Equipe de France : Mbappé prend une décision surréaliste au Qatar, la sanction tombe

Auteur de trois buts depuis le début de ce Mondial, Kylian Mbappé a été élu « homme du match » à deux reprises. Comme le prévoir le protocole, l'ailier devait récupérer le trophée, avant d'accorder un entretien à la presse. Mais désireux de contrôler son image à maximum, le joueur du PSG a refusé et a exposé la Fédération française de football à des sanctions.

Kylian Mbappé ne souhaite pas se disperser durant ce Mondial. Le joueur de 23 ans est arrivé au Qatar avec un objectif clair, remporter la compétition avec l'équipe de France. Pas question pour lui d'évoquer les rumeurs sur son avenir au PSG ou sur sa relation supposée compliquée avec Neymar. Afin de se protéger un maximum et d'éviter de se faire perturber, Mbappé esquive les journalistes depuis le début de la compétition.

Equipe de France : Métamorphosé au Qatar, Mbappé fait halluciner le vestiaire https://t.co/a1NneGKnsn pic.twitter.com/svBlw0tpWa — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Mbappé muet depuis le début du Mondial

Comme l'annonce Mbappé en privé, il veut surtout « faire parler ses pieds ». La star de l'équipe de France préfère se concentrer sur le terrain, et cela lui réussit. Depuis le début du Mondial, le joueur a inscrit trois buts, et a été nommé « homme du match » à deux reprises, face à l'Australie, puis face au Danemark.

Mbappé sèche les interviews, la FFF sanctionnée

Comme à son habitude, le joueur plébiscité doit récupérer son trophée, puis se présenter devant la presse pour commenter ce prix et sa partie. Mais depuis le début de la compétition, Mbappé a refusé de répondre à ses obligations. Face à l'Australie, la FFF a reçu un avertissement. Mais samedi dernier, elle a été condamnée à une amende d'un peu plus de 10 000€.

Mbappé avait obtenu gain de cause auprès de la FFF