Equipe de France : Mbappé, Giroud... Les Bleus explosent tous les records, Deschamps jubile

Dimanche parfait pour l'équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la troisième année consécutive. Si les Bleus sont dans cette position, ils le doivent à Olivier Giroud, encore buteur, ou encore à Kylian Mbappé, qui ne cesse de battre des records de précocité. Le sélectionneur a tenu à leur rendre hommage.

Une pluie de records s'est abattue sur l'équipe de France. Vainqueur de la Pologne (3-1) ce dimanche en huitièmes de finale de Coupe du monde, les Bleus n'ont pas tari d'éloges à l'égard d'Olivier Giroud. Auteur du premier but de son équipe, l'attaquant du Milan AC a inscrit son 52ème but et devient seul meilleur marqueur de l'équipe de France. Kylian Mbappé a également été mis à l'honneur à la suite de son doublé. Depuis ses débuts en 2018, la star du PSG compte 9 réalisations. Du jamais vu pour un joueur de 23 ans. Quant à Hugo Lloris, il rejoint Lilian Thuram avec 142 sélections.

Lloris, Giroud... Deschamps rend hommage aux anciens

Après la qualification de son équipe, Didier Deschamps a rendu hommage à ses joueurs, notamment aux anciens de son vestiaire comme Olivier Giroud, Antoine Griezmann et bien sûr Hugo Lloris. « Il y a beaucoup de records avec Olivier, Hugo, Antoine aussi. C’est ceux qui sont là depuis 2014. Il faut remarque l’exigence que demande le haut niveau et que ces joueurs se soient toujours maintenus à ce niveau et avoir toujours cette envie et cette faim de gagner. C’est essentiel et ils le transmettent à ceux qui ont moins d’expérience » a déclaré le sélectionneur au micro de RMC.

« Ils ne sont pas rassasiés, ils ont faim »