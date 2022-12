Equipe de France : Mbappé flambe, Pierre Ménès hallucine

Arthur Montagne

Encore auteur d'une magnifique prestation à la Coupe du monde, contre la Pologne dimanche (3-1), Kylian Mbappé ne cesse d'impressionner au Qatar. En 3 titularisations, l'attaquant du PSG a inscrit 5 buts et affole les compteurs. Pierre Ménès reconnaît qu'il est sous le charme du crack de Bondy.

Comme depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a encore impressionné avec l'équipe de France. Dimanche, contre la Pologne, il a ainsi délivré une passe décisive puis inscrit un doublé pour offrir la victoire aux Bleus (3-1). Une prestation saluée par Pierre Ménès.

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'un énorme débat en Espagne https://t.co/LhjJJmeOfL pic.twitter.com/IZmXk98bpj — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«Et pourtant, l'arbitrage n'était pas pour lui»

« Et pourtant, l'arbitrage n'était pas pour lui. Trois fois, il filait côté gauche et il a été retenu par le maillot sans jamais que l'arbitre ne siffle. Mais c'est tellement anecdotique par rapport à la qualité de sa passe décisive et de ses deux frappes victorieuses », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant d'en rajouter une couche.

«Il est sur le toit du monde»