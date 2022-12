Equipe de France : Mbappé déclenche une polémique, l'Argentine lui répond

Arnaud De Kanel

Le grand rendez-vous approche à grands pas. Dans quelques heures, l'équipe de France disputera la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. La tension monte et les dernières conférence de presse se tenaient ce samedi. Côté argentin, c'est le portier Emiliano Martinez qui s'est présenté. Il a répondu aux critiques de Kylian Mbappé sur le niveau du football sud-américain.

L'excitation grandit à l'aube de la finale du Mondial entre la France et l'Argentine. Didier Deschamps et Hugo Lloris se sont présentés devant la presse ce samedi matin pour les Bleus . Pour l'Argentine, c'est Emiliano Martinez qui a fait le déplacement. Le coéquipier de Lionel Messi est revenu sur les propos polémiques de Kylian Mbappé.

«Le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud»

L'Argentine a ressorti la déclaration de Kylian Mbappé datant de mai dernier où il affirmait que le football européen était plus fort que le sud-américain. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, jugeait le joueur du PSG. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné » lâchait l'attaquant du PSG. De quoi déclencher une polémique de l'autre côté de l'Atlantique...

«Il a dit ça parce qu'il n'a jamais joué en Amérique du Sud»