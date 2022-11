Equipe de France : Mbappé a rencontré... la famille Trump !

Homme fort de la rencontre des Bleus qui l'ont emporté face au Danemark, Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Autant sur le terrain qu'en dehors puisqu'après la rencontre, il a pris le temps de s'arrêter pour prendre une photo avec les enfants et le mari de la fille d'un certain Donald Trump, ancien président des Etats-Unis.

Jusqu'où s'arrêtera Kylian Mbappé ? Pleinement lancé dans son Mondial, l'attaquant du PSG est salué de chaque côté du globe. Ce samedi soir, il a reçu une visite particulière après la rencontre face au Danemark.

S'il y a bien quelque chose dont on ne pouvait pas s'attendre, c'est bien cela. Dans les couloirs du Stade 974, Mbappé a fait la rencontre d’Ivanka Trump, fille de Donald Trump, accompagnée par son mari Jared Kushner. Mbappé a pris la pose avec eux, ainsi qu’avec les trois enfants du couple. Il leur a également dédicacé un de ses maillots du PSG.

An honor to congratulate @KMbappe on France’s incredible win tonight! Kylian is as kind as he is talented! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷#FIFAWorldCup #France vs #Denmark pic.twitter.com/EVFbrM6mSd