Équipe de France : L'incroyable sortie de Payet sur la retraite de Benzema

Amadou Diawara

Après la finale perdue par la France en finale de la Coupe du Monde, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Alors que le message de la star du Real Madrid laisse place au doute, Dimitri Payet ne veut pas croire qu'il a mis fin à son aventure en Bleu. D'autant que Karim Benzema a encore des choses à offrir à la sélection tricolore selon lui.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde, Karim Benzema s'est blessé à l'entrainement au Qatar peu avant l'entrée en lice des Bleus . Contraint de déclarer forfait, le buteur de 35 ans a quitté le groupe tricolore pour se faire soigner en Espagne.

«Ça, on ne sait pas, c'est vous qui transformez»

Alors que les Bleus sont parvenus à se hisser jusqu'en finale sans lui, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale sur son compte Instagram peu après la fin de la Coupe du Monde. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il écrit en légende d'une photo de lui portant le maillot de l'équipe de France. Malgré tout, Dimitri Payet ne veut pas y croire.

«Tant qu'il ne le dira pas, je n'y croirais pas»