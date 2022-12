Équipe de France : L’étonnante sortie de Lloris sur Messi

Arthur Montagne

En conférence de presse, Hugo Lloris a été interrogé sur la menace que représente Lionel Messi pour la finale de la Coupe du monde. Mais le capitaine de l’équipe de France rappelle que l’attaquant du PSG n’est pas le seul joueur dangereux de l’Albiceleste, refusant ainsi de se focaliser sur le septuple Ballon d’Or.

Dimanche, l'équipe de France et l'Argentine se disputeront le titre de champion du monde au Qatar afin de décrocher une troisième étoile. Une match qui sera notamment l'occasion pour Lionel Messi de tenter de décrocher son premier sacre mondial et entrer un peu plus dans l'histoire. Tous les regards sont d'ailleurs tournés vers l'attaquant du PSG. Néanmoins, Hugo Lloris refuse de se focaliser sur Lionel Messi.

Lloris ne pense pas qu'à Messi

« L'événement est trop important pour se concentrer sur un seul joueur. C'est une finale entre deux grandes nations. Quand vous faites face à ce genre de joueur (Messi), il faut faire attention à lui, mais ce match, ce n'est pas que lui », confie le capitaine des Bleus en conférence de presse avant d’évoquer l’incroyable soutien pour Lionel Messi, que tout le monde veut voir soulever sa première Coupe du monde.

«On sait ce que représente Leo Messi dans l'histoire, mais...»