Équipe de France : Les vérités de Griezmann sur le record de Thierry Henry !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h08 par A.D.

Alors qu'il a inscrit 46 buts en équipe de France, Antoine Griezmann se rapproche de plus en plus du record de 51 réalisations de Thierry Henry. Interrogé sur le sujet, l'attaquant de l'Atlético a fait passer un message clair.