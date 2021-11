Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema envoie un gros message pour le Mondial !

Publié le 16 novembre 2021 à 22h56 par A.D.

Alors que l'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema a envoyé un message fort après la victoire face à la Finlande ce mardi soir.