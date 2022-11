Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le Graët veut éviter une polémique au Qatar

Publié le 10 novembre 2022 à 23h15

Thibault Morlain

Plus que quelques jours avant le début de la Coupe du monde. Et lors de cet événement, Hugo Lloris, à l’instar de plusieurs capitaines, portera un brassard arc-en-ciel en l’honneur des diversités. Forcément, une telle action fait parler au Qatar et alors qu’une polémique pourrait éclater, Noël Le Graët a évoqué une discussion sur le sujet.

Didier Deschamps a donc donné ce mercredi sa liste des 25 joueurs convoqués pour jouer la Coupe du monde avec l’équipe de France. D’ici quelques jours, les Bleus seront donc au Qatar pour disputer la compétition. Hugo Lloris mènera ainsi la bande et portera le brassard de capitaine. Un brassard un peu particulier puisqu’il sera arc-en-ciel en l’honneur des diversités.

« On va en discuter »

Compte des coutumes au Qatar, ce brassard arc-en-ciel pourrait faire polémique. Et Noël Le Graët préférerait qu’Hugo Lloris et l’équipe de France ne soient pas mêlées à celle-ci. « On va en discuter. Mais j'aime autant qu'il ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter. Mais s'il faut le porter, on le portera », a expliqué le président de la FFF pour L’Equipe .

« Ce n'est pas que je ne suis pas favorable à ce brassard… »