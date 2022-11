Équipe de France : Le forfait de Benzema bénéfique pour Mbappé ? La réponse

Hugo Chirossel

Alors que son association avec Kylian Mbappé était très attendue lors de la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait. Un coup dur pour l’équipe de France, qui perd l’un de ses meilleurs joueurs, mais d’après Pierre Ménès, cette nouvelle pourrait s’avérer bénéfique pour les Bleus, et notamment en ce qui concerne l’attaquant du PSG.

L’équipe de France devra faire sans le Ballon d’Or 2022. Touché au quadriceps de la jambe gauche, Karim Benzema a dû déclarer forfait et ne participera finalement pas au Mondial. Un terrible coup dur pour les Bleus , mais aussi pour l’attaquant du Real Madrid, qui à 34 ans avait peut-être sa dernière chance de remporter cette compétition.

Le message de Benzema après son forfait

« De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien », a déclaré Karim Benzema après l’annonce de son forfait. Pour Pierre Ménès, l’absence du dernier Ballon d’Or pourrait être bénéfique pour un homme : Kylian Mbappé.

CDM 2022 : "Au final, le forfait de Benzema va peut-être se révéler bénéfique pour Mbappé"Avec le départ de Benzema, des questions se posent. On en fait le tour dans cette vidéo. https://t.co/Xu2QO8rPav — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 20, 2022

« Ça peut être bénéfique à ce niveau-là »