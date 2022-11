Equipe de France : Le clan Giroud raconte son calvaire

La rédaction

Acteur principal de la victoire de l'Equipe de France contre l'Australie, Olivier Giroud a l'occasion de marquer définitivement l'histoire du football tricolore. Mais tout n'a pas été rose dans sa carrière en sélection, loin de là. Et sa femme peut en témoigner, l'attaquant du Milan AC est passé par des moments de calvaire.

Présent pour l'émission Téléfoot en duplex du Qatar, Olivier Giroud a été l'un des sujets de ce dimanche, au lendemain de la victoire de la France sur le Danemark. C'était l'occasion de revenir sur le parcours du joueur de 36 ans, notamment cette sale période avant l'Euro 2016, une époque racontée par sa femme, Jennifer Giroud.

« Ça a été violent »

Au micro de l'émission, elle est d'abord revenue sur cette période difficile durant laquelle son mari était souvent sifflé, en raison de ses performances pas toujours au rendez-vous. « Ça a été violent, il ne faut pas se mentir » a-t-elle déclaré, témoignant de toute la douleur que le couple a dû affronter pour ne pas sombrer.

La tête relevée