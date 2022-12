Equipe de France : La Tunisie prend part à la polémique du but de Griezmann

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann aurait pu permettre, grâce à son but finalement invalidé par la VAR dans les ultimes secondes du match face à la Tunisie, à la France de rester invaincue dans cette phase de poules de Coupe du monde au Qatar. Finalement, l’arbitre de la rencontre a refusé ce but dans des circonstances qui ont fait polémique au point où la Fédération française de football aille porter réclamation auprès de la FIFA. L’entraîneur adjoint de la Tunisie donne sa version des faits.

Il semblait qu’Antoine Griezmann avait limité la casse au bout du temps additionnel mercredi grâce à sa demi-volée qui permettait à l’Equipe de France de s’en sortir avec le point du match nul face à la Tunisie après une prestation collective bien loin des deux premières sorties des Bleus lors de ce Mondial au Qatar face à l’Australie et au Danemark (4-1 et 2-1). Cependant, après vérification vidéo alors que la Tunisie avait engagé à nouveau, l’arbitre Matthew Conger refusa le but en raison du fait que Griezmann aurait fait action de jeu au moment du dégagement précédent son but.

Griezmann, Maradona, Zidane… Les plus gros scandales d’arbitrage en Coupe du monde https://t.co/X1ng35WGvF pic.twitter.com/c0b4SNgoE1 — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

Coman valide la réclamation de la FFF après l’imbroglio autour du but de Griezmann refusé

Une décision qui a fait polémique puisque selon les règles de l’IFAB, Matthew Conger n’aurait pas pu revenir sur cette action après l’engagement de la Tunisie. De quoi pousser la Fédération française de football à porter réclamation auprès de la FIFA afin de comprendre cette décision. De passage en conférence de presse ce jeudi, Kingsley Coman a validé cette initiative. « Si la FFF l'a fait, c'est que c'est nécessaire. Nous, joueurs, sommes concentrés sur le match contre la Pologne. On aimerait comprendre pour qu'on sache réagir si la situation se répète. On veut juste comprendre par rapport à la suite ».

La Tunisie réagit à la réclamation de la FFF

Entraîneur adjoint de la Tunisie, Selim Benachour a été invité à s’exprimer sur ladite réclamation au micro de RMC ce jeudi en faisant passer le message suivant. « La réclamation de la FFF et de l’Equipe de France ? On a vu ça ce matin, on n’en a pas trop parlé. On est déçus par rapport à la non-qualification. On est resté sur le match et sur ce que l’on a fait de bien. On a fait un vrai match d’hommes et on a vraiment donné du plaisir au peuple tunisien ».

Pas de discussions entre la Tunisie et l’arbitre après sa décision contrastée