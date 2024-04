Équipe de France : La surprise de Deschamps est dévoilée ?

Thomas Bourseau

Bradley Barcola pourrait être l’invité surprise de l’Euro. De par ses prestations avec le PSG, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait l’inclure à sa liste pour l’Allemagne du 14 juin au 14 juillet. C’est du moins la lecture de la situation de Walid Acherchour.

Bradley Barcola fait beaucoup de bien au PSG ces derniers temps. Le virevoltant ailier a été l’un des artisans de la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions. Face au FC Barcelone à Montjuic, il a engendré le carton rouge de Ronald Araujo et a délivré la passe décisive à Ousmane Dembélé pour le premier but du PSG (4-1).

«Je suis persuadé que Barcola va aller à l’Euro»

Contre l’OL dimanche soir, son club formateur, Bradley Barcola a remis ça en servant cette fois-ci Lucas Beraldo (4-1). Les performances de l’international espoir sont telles que Walid Acherchour serait tout sauf choqué de voir l’attaquant du PSG intégrer la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. « Barcola fait une première mi-temps incroyable. La première mi-temps qu’il fait est incroyable. Il prend le jeu à son compte, il dézone, fait des énormes différences. C’est un joueur qui face à un bloc bas est déstabilisant. On parle du Paris Saint-Germain, mais aujourd’hui Barcola prétend à l’équipe de France. Je suis persuadé que Barcola va aller à l’Euro. Avec la blessure de Coman notamment, il y a un énorme spot. Il peut jouer à gauche et à droite, il est dans une grande forme et c’est le grand gagnant de la semaine. Il est dans les 23 dans un mois et demi ». a confié le consultant de RMC Sport pour l’ After Foot dimanche soir.

