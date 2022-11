Equipe de France : La performance hallucinante de Mbappé au Qatar

Arthur Montagne

Meilleur buteur de la Coupe du monde en compagnie de l'Equatorien Enner Valencia avec trois réalisations, Kylian Mbappé réalise un début de Mondial en boulet de canon. Impressionnant avec l'équipe de France, l'attaquant du PSG confirme son état de forme avec notamment une statistique assez incroyable.

En l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé est plus que jamais la star de l'équipe de France. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'attaquant du PSG assume parfaitement son statut. Buteur et passeur décisif contre l'Australie (4-1), Mbappé a inscrit un doublé face au Danemark (2-1) afin d'assurer la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Mbappé touche plus de ballons dans la surface... que 9 autres sélections !

Et une statistique témoigne de la performance exceptionnelle de Kylian Mbappé depuis le début de la Coupe du monde. En effet, Opta révèle que l'attaquant français a déjà touché 28 fois le ballon dans la surface adverse. C'est plus que... 9 autres sélections ! Parmi les équipes qui dans leur ensemble ont moins eu la balle dans la zone adverse, on retrouve notamment le Belgique ou encore les Pays-Bas. Les sept autres sont le Costa Rica, le Qatar, le Maroc, l'Australie, le Mexique, le Ghana et la Suisse. Rien que ça !

9 – Quel point commun ont ces sélections: Costa Rica, Qatar, Maroc, Australie, Pays-Bas, Mexique, Ghana, Suisse et Belgique ?Ce sont les 9 sélections qui ont touché moins de ballons dans la surface adverse que le seul Kylian Mbappé à la Coupe du Monde 2022 (28). Menace. pic.twitter.com/nnW2G2ySIE — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2022

7 buts en Coupe du monde, Mbappé vise d'immenses records

Parti sur des bases très élevée, Kylian Mbappé a d'ailleurs porté son total à 7 buts en Coupe du monde, à seulement 23 ans et pour son deuxième Mondial. A titre de comparaison, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en sont respectivement à 9 et 8 réalisations... en 5 participations ! Miroslav Klose, détenteur du record de buts en Coupe du monde avec 16 unités, peut clairement trembler.