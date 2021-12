Foot - Équipe de France

Équipe de France : La grosse mise au point de Deschamps sur le cas Giroud !

Publié le 10 décembre 2021 à 22h40 par A.D.

Alors qu'il semble ne plus compter sur Olivier Giroud, Didier Deschamps a lâché toutes ses vérités sur la situation du buteur français.