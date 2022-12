Équipe de France : Kylian Mbappé fait très peur au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur jusqu’ici d’une excellente Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France, Kylian Mbappé comptabilise déjà cinq buts dans la compétition et affole les défenses adverses. D’ailleurs, avant de croiser la route de l’attaquant du PSG, les membres de la sélection anglaise affichent déjà leurs craintes.

Auteur d’un nouveau doublé dimanche face à la Pologne en 8es de finale de la Coupe du Monde (3-1), Kylian Mbappé a donc été décisif dans la qualification des Bleus pour les quarts de finale. Un tour pour lequel il croiseront le fer avec l’Angleterre, samedi prochain, et l’attaquant du PSG sera donc forcément attendu au tournant par ses adversaires vu sa redoutable efficacité du moment dans cette Coupe du Monde au Qatar.

« Un joueur de classe mondiale »

Le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, a évoqué la menace Mbappé en conférence de presse et affiche déjà ses craintes : « Ce sera notre plus grand test. C’est le tenant du titre, avec un nombre incroyable de talents individuels. Ce sera un match formidable à préparer, un défi. Mbappé est un joueur de classe mondiale, mais il y a aussi Griezmann qui compte plus de 100 sélections, et il est aussi phénoménal », a indiqué Southgate, qui n’est pas le seul à avoir peur de Mbappé.

« Le joueur du tournoi jusqu’à présent »