Équipe de France : Ils vont profiter du mercato pour tenter une nouvelle aventure !

Publié le 19 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Avec l’Euro décalé en 2021, certains internationaux français pourraient décider d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival.

La crise du Coronavirus a fait quelques ravages dans le monde du football. La quasi-totalité des championnats de football mondiaux ont été mis à l’arrêt et l’Euro a été décalé d’un an. Certains clubs pourraient décider de ne pas recruter lors du prochain mercato estival, à cause de la crise économique. Pourtant, les plus grands clubs se frottent les mains, et pourraient tenter d’attirer certains joueurs qui auraient pu décider de partir après l’Euro, mais qui voient leur plan changer dans ce contexte. Bien conseillés par Didier Deschamps, certains Bleus pourraient donc changer d’air l’été prochain…

Paul Pogba, un retour à la Juventus ?

L’un d’entre eux a été un élément clé de la victoire finale des Bleus lors de la campagne en Russie de 2018 : Paul Pogba. Actuellement en stagnation à Manchester United, Pogba ne cache à personne ses envies de départ, et il pourrait décider de sauter le pas cet été afin de changer d’air. Et une nouvelle fois, il pourrait décider de retourner dans un environnement qu’il connaît bien, puisque la Juventus, club dans lequel il est passé entre 2012 et 2016, s’intéresse de très près à lui. Mais Pogba pourrait décider de réellement changer d’air, et donc de partir du côté du Real Madrid, où son profil plaît toujours à un certain Zinedine Zidane. Reste à savoir quelle destination la Pioche va privilégier, sachant que l’Euro se profile dans un an désormais…

Olivier Giroud, l’appel de la Botte

Dans ce contexte, un autre joueur pourrait décider de quitter un club anglais : Olivier Giroud. Relégué au second plan avec la saison exceptionnelle du jeune Tammy Abraham à Chelsea, il se cantonne à des petits bouts de matchs sous les ordres de Frank Lampard. Ce serait d’autant plus le cas après l’arrivée de Timo Werner, l’attaquant de Leipzig, qui vient de signer chez les Blues. De quoi pousser Giroud à quitter Londres et l’Angleterre ? Peut-être bien. Car à 33 ans, cet Euro pourrait bien être le dernier pour Olivier Giroud, très important dans le dispositif de Didier Deschamps avec l’Équipe de France. Ainsi, l’Inter Milan et la Lazio sont très intéressés par son profil. Si l’Inter perd Lautaro Martinez, ils auront besoin d’un attaquant pour épauler Romelu Lukaku, et la Lazio, qui réalise une excellente saison en Serie A va chercher à se renforcer dans l’optique de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. S’il a prolongé son contrat, Giroud est plus proche d’un départ que de rester à Chelsea.

Samuel Umtiti : d’indiscutable à indésirable ?

Pendant longtemps indiscutable titulaire au sein de la charnière centrale du FC Barcelone, Samuel Umtiti est aujourd’hui sur la sellette au Barça. Depuis l’arrivée de Quique Setien sur le banc barcelonais, l’international français est relégué au rang de troisième défenseur, derrière Gerard Piqué et Clément Lenglet. Un statut qui pourrait voir Umtiti reconsidérer son avenir. Et plusieurs clubs sont déjà très intéressés par son profil, puisque Manchester United et le PSG pourraient se positionner pour l’international français. Samuel Umtiti pourrait bien casser la démarche loin de la Catalogne…

N’Golo Kanté : l’Espagne l’attend

Indiscutable titulaire à Chelsea, N’Golo Kanté pourrait bien quitter Londres cet été. Cette fois, pas de problème de statut, puisqu’il joue la quasi-totalité des rencontres avec les Blues. Kanté pourrait chercher à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et même si Chelsea est aujourd’hui qualifié si le classement en reste là, rien n’est sûr quant à la fin de la saison. Le Real Madrid de Zizou et le PSG sont sur les rangs, et pourraient tenter de faire venir l’international français.

Ils sont aussi sur le départ

Outre ces 4 cas particuliers, d’autres joueurs pourraient être sur le départ cet été. Ainsi, Hugo Lloris, capitaine des Spurs et gardien numéro 1 de Tottenham, pourrait être poussé par la sortie par José Mourinho, puisque ce dernier souhaite de tout cœur attirer un certain Mike Maignan dans son équipe. Wissam Ben Yedder pourrait lui aussi chercher à quitter son club, l’AS Monaco. En difficulté en Ligue 1, le club de la Principauté pourrait avoir du mal à garder ses stars sans compétition européenne à la clé, et le PSG pourrait tenter une approche pour l’ancien Toulousain. Dernier joueur qui pourrait se trouver un nouveau club : Florian Thauvin. L’international français de l’OM a annoncé qu’il serait prêt à quitter Marseille gratuitement dans un an, ce qui risque de pousser la direction de l’OM à agir. Si ces derniers ne peuvent pas lui proposer de nouveau contrat, ils devront le vendre cet été, et le Milan AC et le FC Séville sont très intéressés par le profil du marseillais, tout comme le FC Valence.