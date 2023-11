Équipe de France : Il l’annonce en direct, Deschamps joue avec le feu !

Thomas Bourseau

Sélectionné par Didier Deschamps pour la première fois en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a reçu les félicitations de Jérôme Rothen. Néanmoins, l’ancien joueur du PSG estime qu’il est un peu trop tôt pour que le titi parisien soit lancé dans le grand bain international. Explications.

Warren Zaïre-Emery ne cesse de faire parler de lui depuis le début de saison, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France Espoirs avec laquelle il avait été nommé capitaine par le sélectionneur Thierry Henry en septembre dernier.

«Tu peux griller le joueur et tu ne sais pas comment il va s’en remettre»

En avance et à tout juste 17 ans, le milieu de terrain formé au PSG a été convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs internationaux avec l’équipe de France A. Une erreur selon Jérôme Rothen. « J’attaque Didier Deschamps aujourd’hui, parce que son mode de fonctionnement et de sélection, je ne le comprends pas. Mais lorsque tu ne fais pas attention, tu peux griller le joueur et tu ne sais pas comment il va s’en remettre ».

«Il n’a que 36 matchs de Ligue 1 en tout»