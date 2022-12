Equipe de France : Henry, record... L'incroyable aveu de Giroud après l'Angleterre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir battu le record de buts en sélection de Thierry Henry face à la Pologne, Olivier Giroud continue sa marche en avant. Le buteur du Milan AC a encore trouvé le chemin des filets ce samedi et permis à son équipe de battre l'Angleterre (2-1). Après la rencontre, le joueur a reconnu qu'il était plus relâché depuis quelques jours.

Et de 53 pour Olivier Giroud. Le buteur de l'équipe de France établit un nouveau record de buts en sélection, dépassant, un peu plus, la marque légendaire de Thierry Henry (51). Après avoir permis aux Bleus de se qualifier pour les demi-finales du Mondial, Giroud est revenu sur son but face à l'Angleterre (2-1).

Équipe de France : Giroud se lâche après la qualification contre l'Angleterre https://t.co/zjzL7RzE9M pic.twitter.com/HZ0PIkY4cV — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Le fait de battre Titi était un énorme soulagement »

Ce samedi, Olivier Giroud a confié que le record de Thierry Henry avait eu un impact sur ses prestations. « Le fait de battre Titi était un énorme soulagement maintenant celui-là est peut-être encore plus beau » a confié le buteur du Milan AC en conférence de presse. Il a ensuite raconté son but, qui a permis à l'équipe de France de se qualifier.

Giroud raconte son but contre l'Angleterre