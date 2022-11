Equipe de France : Henry, record... L'improbable message d'Hazard à Giroud

La rédaction

Auteur d'un doublé lors du premier match de l'Equipe de France contre l'Australie mardi dernier, Olivier Giroud a enflammé la rencontre et est revenu à hauteur de Thierry Henry comme meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. De quoi provoquer la réaction de certains au Qatar. Et c'est ainsi que ce dimanche, Eden Hazard a envoyé un étonnant message à Giroud.

En inscrivant son 51ème but avec la sélection française, Olivier Giroud a marqué un peu plus l'histoire du football français et a l'occasion de battre ce record dès cette Coupe du monde. Présent en duplex du Qatar pour l'émission Téléfoot , l'attaquant français a reçu un message d'un ancien coéquipier à Chelsea, Eden Hazard.

« Sinon, il va nous casser les pieds »

Les équipes de la célèbre émission de football ont interrogé l'international belge et ont diffusé un message à destination d'Olivier Giroud. « Malheureusement, on a Titi Henry dans l'équipe, donc si tu peux juste rester à égalité, ça serait bien. Car sinon, il va nous casser les pieds » a-t-il déclaré, suppliant presque le Milanais de ne plus marquer pour le moment.

Coupe du monde 2022 : Mbappé cartonne avec l’équipe de France, Giroud s’enflamme https://t.co/4KsYZLqJAz pic.twitter.com/zjlLBbcrLs — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« Mets un but, mais… »