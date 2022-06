Foot - Equipe de France

Équipe de France : Guardiola, Mourinho… Comme Zidane, ces entraîneurs veulent une équipe nationale

Depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est sans club. Bien qu’il ait été lié à Manchester United et surtout au PSG, Zidane est toujours lié à aucune équipe en particulier et a même fait part de sa volonté forte de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France. Et comme Zidane, de grands noms du football aimeraient prendre les rênes d’une équipe nationale. Tour d’horizon.

À l’occasion de ses 50 ans, que la légende du football français a fêté jeudi 23 juin, Zinedine Zidane a livré un énorme entretien qui a duré plus de six heures à L’Équipe . Une édition spéciale a été publiée pour cette occasion avec 18 pages d’entretien au cours duquel le triple vainqueur de la Ligue des champions en tant que coach du Real Madrid n’a pas caché son désir de se lancer un nouveau challenge : l’Équipe de France. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête ». Invité à livrer le fond de sa pensée sur les Bleus alors que le contrat de Didier Deschamps en tant que sélectionneur arrivera à expiration à la fin de l’année civile après le Mondial au Qatar, Zidane n’a pas caché que l’Équipe de France était pour lui, la plus belle chose qui soit. « Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit ». Ayant tout gagné en tant qu’entraîneur de club, Zinedine Zidane veut à présent prendre en main une sélection et représenter pour le coup son pays.

José Mourinho voit grand, mais est pessimiste pour le Portugal

Et il n’est pas le seul à caresser le désir d’être à la tête d’une sélection nationale. En 2020, José Mourinho qui était alors en poste à Tottenham avait été interrogé sur les challenges restants de sa grande et riche carrière d’entraîneur. Et le technicien portugais également appelé The Special One n’a clairement pas masqué sa volonté de prendre les rênes d’une sélection. « Oui, je veux entraîner une équipe nationale, je veux avoir l'expérience d'une Coupe du monde et d'un Championnat d'Europe, l'émotion de la petite compétition ». Voici le message que Mourinho faisait passer en conférence de presse avant de reconnaître que de pouvoir représenter son pays ne serait pas une mince affaire et une tâche facile à pouvoir réaliser. « Est-ce que le Portugal est celui que je veux faire ? D'un côté oui, car c'est mon cœur. Mais il est très difficile de le faire avec le pays où vous êtes né ».

Pep Guardiola veut une sélection, mais ne se voit pas débarquer au Brésil

À l’instar de Zinedine Zidane et de José Mourinho, Pep Guardiola s’est lui aussi ouvert sur son rêve de devenir sélectionneur. Lors d’un évènement pour la société XP Investimentos, le manager espagnol de Manchester City où son contrat court jusqu’en juin 2023, a expliqué qu’après une longue aventure longue de sept saisons à Manchester City, il serait potentiellement temps de faire un break avant de relever le défi d’une sélection nationale. « Une équipe nationale est la prochaine étape. J'ai besoin de faire une pause après sept ans à Manchester City, j'ai besoin de m'arrêter et de voir, d'apprendre des autres entraîneurs et peut-être de prendre cette voie. J'aimerais être entraîneur lors d'un championnat européen, d'une Copa America ou d'une Coupe du monde ». Cependant, pour ce qui est de la Seleçao , Guardiola a reconnu qu’il était difficile pour un étranger de s’asseoir sur le banc de l’équipe brésilienne en ne manquant pas de s’enflammer pour la sélection et le travail effectué par Tite. « C'est une équipe fantastique. Certains joueurs ont joué dans les mêmes clubs, d'autres étaient des rivaux. C'est une équipe formidable. Le Brésil est toujours un candidat de poids, il l'a toujours été et le sera toujours ».

