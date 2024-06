Équipe de France : Domenech fracasse un joueur de Deschamps !

La rédaction

Avec un dernier match en France très compliqué face au Canada dimanche soir, Olivier Giroud, remplacé dès la 62e minute de jeu par Bradley Barcola, interroge sur son réel rôle et son impact au sein de l’Équipe de France. Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus, de 2004 à 2010, l´a d’ailleurs incendié dans « L’Équipe du Soir ».

Auteur d’un match très discret face au Canada (0-0) dimanche soir à Bordeaux, Olivier Giroud s’est attiré les foudres de Raymond Domenech. Avec seulement soixante-deux minutes jouées, quatorze ballons touchés dont trois dans la surface et une seule frappe tentée, l'attaquant français n'a pas convaincu pour son dernier match en France sous le maillot bleu. De quoi susciter des inquiétudes chez Didier Deschamps à une semaine du premier rendez-vous de l’équipe à l’Euro 2024 contre l’Autriche, le 17 juin à Düsseldorf.

Domenech et Alonzo doutent de Giroud

Raymond Domenech n'a pas mâché ses mots en commentant la prestation de Giroud au micro de l'émission « L'Équipe du Soir ». « Ah parce qu’il a joué ? » a-t-il lancé ironiquement avant de poursuivre : « Pour moi, il ne peut pas débuter l’Euro parce qu’il bloque le jeu, parce qu’il ne presse pas. » Selon l'ancien sélectionneur, Giroud manque de l'énergie nécessaire pour presser les adversaires, un élément clé pour Didier Deschamps. Jérôme Alonzo, également présent dans l'émission, a partagé cet avis. Bien qu’il considère encore Giroud comme un numéro 9 de classe mondiale, il estime que ce dernier ne répond plus aux exigences de Deschamps pour un attaquant de pointe.

Giroud, un joker de luxe ?