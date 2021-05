Foot - Équipe de France

Équipe de France : Domenech critique le retour de Benzema en Bleu

Publié le 19 mai 2021 à 15h50 par La rédaction

Alors que Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kairm Benzema pour le prochain Euro, Raymond Domenech n'est pas emballé par ce choix.