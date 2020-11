Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps satisfait du retour de Rabiot

Publié le 16 novembre 2020 à 19h50 par B.C.

Écarté de l'Équipe de France en 2018, Adrien Rabiot a fait son retour dans la liste de Didier Deschamps cette année et s'est illustré samedi contre le Portugal. Un retour gagnant aux yeux du sélectionneur.