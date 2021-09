Foot - Équipe de France

Équipe de France : Didier Deschamps appelle un nouveau joueur !

Publié le 6 septembre 2021 à 18h52 par La rédaction

Alors que Kingsley Coman et Thomas Lemar sont incertains pour la rencontre face à la Finlande ce mardi, Didier Deschamps a décidé de convoquer Wissam Ben Yedder par précaution.