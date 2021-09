Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps donne des nouvelles d'Adrien Rabiot !

Publié le 3 septembre 2021 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2021 à 18h08

Après avoir écarté Adrien Rabiot de sa liste, Didier Deschamps l'a rappelé suite aux forfaits de N'Golo Kanté et Corentin Tolisso. Il s'en est expliqué en conférence de presse