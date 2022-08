Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps met les choses au clair pour Griezmann

Publié le 8 août 2022 à 13h35 par La rédaction

En méforme depuis un certains moment, Antoine Griezmann se trouve en grande difficulté sur les terrains, notamment depuis son pépin physique en début d’année. Didier Deschamps s’est exprimé concernant la situation de l’attaquant de l’Atletico Madrid, qui n’arrive plus à trouver le chemin des filets avec les Bleus.

En grande difficulté depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann voit sa place au sein de la sélection française être remise en doute par certains supporters. En effet, l’attaquant de l’Atletico Madrid n’arrive plus à retrouver le niveau qu’il avait juste avant qu’il ne se blesse et peine aussi à retrouver le chemin des filets avec Bleus.

Un changement d’environnement difficile

Durant l’été 2019, Antoine Griezmann signait au FC Barcelone en provenance de l’Atletico Madrid et son adaptation ne s’était pas passé comme prévu, avec une association avec le duo Messi-Suarez qui était un peu compliqué. Durant sa première saison en Catalogne, le français avait inscrit un total de 15 buts toutes compétitions confondues. Des statistiques bien loin des saisons précédentes. La saison suivante, l’attaquant français trouvera un peu plus facilement ses repères avec Barcelone et inscrira 20 buts toutes compétitions confondues. Mais il retournera tout de même à l’Atletico à la fin de l’été 2021, et signera derrière sa pire saison avec le club madrilène avec seulement trois petits buts en championnat.

En grande difficulté chez les Bleus

Déjà en difficulté en club à l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann se trouve aussi dans le dur en équipe de France. En effet, l’attaquant français n’a pas marqué de but depuis la victoire des Bleus 8-0 face au Kazakhstan, le 13 novembre 2011. Depuis cette victoire, Antoine Griezmann a participé à cinq rencontres sans avoir été décisif.

Didier Deschamps s’exprime sur le cas Griezmann