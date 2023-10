Equipe de France : Deschamps a tranché pour le retour d’une star

Hugo Chirossel

Gêné par plusieurs blessures lorsqu’il évoluait encore à Chelsea, cela fait presque un an et demi que N’Golo Kanté n’a plus joué avec l’équipe de France. S’il évolue désormais en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad, Didier Deschamps avait déclaré qu’il était toujours sélectionnable. Mais le milieu de terrain de 32 ans ne devrait pas faire son retour lors du prochain rassemblement.

« N'Golo Kanté ? Il sort d'une année quasiment blanche. C'est pas évident. J'ai estimé qu'il avait besoin d'enchaîner encore . » Lors de la dernière trêve internationale, Didier Deschamps s’était exprimé sur le cas de N’Golo Kanté. Si ce dernier évolue désormais en Arabie Saoudite, il reste sélectionnable aux yeux du sélectionneur de l’équipe de France.

Pas de retour pour Kanté

« NG reste sélectionnable, à tout moment. Mais sur ce rassemblement là, j'ai pris l'option de confirmer les plus jeunes qui avaient déjà bien répondu aux attentes du haut niveau », avait ajouté Didier Deschamps. Mais d’après les informations de RMC Sport , N’Golo Kanté ne fera pas son retour lors du prochain rassemblement.

