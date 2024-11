Equipe de France : Deschamps a annoncé la date de son départ ?

Thomas Bourseau

La Fédération française de football a décidé de poursuivre sa collaboration avec Didier Deschamps pour trois années supplémentaires en 2023 en lui offrant un nouveau contrat. Le sélectionneur de l'équipe de France sera, sauf énorme revirement de situation, en poste jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. C'est d'ailleurs l'objectif premier du coach qui ne se projette pas, bien au contraire.

Didier Deschamps est le grand manitou de l'équipe de France depuis à présent douze ans. Arrivé après l'Euro 2012, le champion du monde 98 en a remplacé un autre en la personne de Laurent Blanc. Et depuis plusieurs années, un autre membre de France 98 attend son heure : Zinedine Zidane.

Mbappé - Griezmann : Le coup de poker gagnant de Deschamps ? https://t.co/hWIExZrJ8A — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

«Un objectif qui est fixé, c'est la Coupe du monde 2026 et rien d'autre»

L'ex-coach du Real Madrid avait d'ailleurs partagé son rêve bleu à L'Equipe en juin 2022. Pour autant, le parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde au Qatar a permis à Didier Deschamps de signer une prolongation de contrat en janvier 2023 de trois ans et demi. Résultat, l'ère-Deschamps ne pourrait prendre fin qu'après la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Et pas plus si l'on en croit l'objectif qu'il s'est fixé en réponse à des supporters des Bleus pour Téléfoot. « Est-ce qu'en tant que sélectionneur vous avez un objectif en tête et qu'une fois atteint, vous pourrez vous dire, là c'est bon je peux quitter l'équipe de France l'esprit tranquille ? Ca fait douze ans que je suis sélectionneur, je sais bien que je ne serai pas éternel. Un objectif qui est fixé, c'est la Coupe du monde 2026 et rien d'autre ».

«On peut aussi me dire : écoutes, on va prendre quelqu'un d'autre»

Pour autant, Didier Deschamps sait mieux que tout le monde que rien n'est acquis et qu'il pourrait partir avant le terme de son contrat sous décision de la Fédération française de football voire même la sienne. « Mais après, si ça se passe mal, on peut aussi me dire : écoutes, on va prendre quelqu'un d'autre ou de moi-même pour x raison, ça s'arrête ». Zinedine Zidane et ses admirateurs sont donc prévenus.