Foot - Equipe de France

Equipe de France : La grande annonce de Deschamps sur sa liste des 23 !

Publié le 1 avril 2021 à 12h08 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2021 à 12h15

Après la victoire de son équipe face à la Bosnie ce mercredi, Didier Deschamps a admis qu’il n’avait pas tranché en ce qui concerne l’identité des joueurs convoqués pour l’Euro.