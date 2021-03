Foot - Equipe de France

Equipe de France : Didier Deschamps se méfie du Kazakhstan

Publié le 27 mars 2021 à 15h50 par La rédaction

Après le match nul contre l’Ukraine mercredi dernier (1-1), l’Equipe de France se déplace au Kazakhstan ce dimanche. Si l’adversaire semble être largement à la portée des Bleus, Didier Deschamps reste néanmoins méfiant.